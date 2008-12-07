В 1 сезоне сериала «Моя любимая ведьма» действие происходит в подмосковном городке. В центре событий оказывается простая семейная пара — Ваня и Надя. Со стороны они ничем не отличаются от других обитателей городка. Однако за фасадом их спокойной и размеренной жизни бушуют нешуточные страсти. Надежда является настоящей потомственной ведьмой с дипломом об окончании Высшей Школы Магии. Правда, ее супруг Иван, целеустремленный и преуспевающий работник рекламного агентства, к сверхъестественным способностям благоверной относится со скепсисом. Однако это не мешает ему в непростых ситуациях обращаться к ней за советом.