Моя любимая ведьма
Title Сезон 1
Season premiere 7 December 2008
Production year 2008
Number of episodes 50
Runtime 20 hours 50 minutes
В 1 сезоне сериала «Моя любимая ведьма» действие происходит в подмосковном городке. В центре событий оказывается простая семейная пара — Ваня и Надя. Со стороны они ничем не отличаются от других обитателей городка. Однако за фасадом их спокойной и размеренной жизни бушуют нешуточные страсти. Надежда является настоящей потомственной ведьмой с дипломом об окончании Высшей Школы Магии. Правда, ее супруг Иван, целеустремленный и преуспевающий работник рекламного агентства, к сверхъестественным способностям благоверной относится со скепсисом. Однако это не мешает ему в непростых ситуациях обращаться к ней за советом.

3.6
Rate 11 votes
3.9 IMDb

Season 1
Объявляю вас мужем и ведьмой
Season 1 Episode 1
7 December 2008
Здравствуйте, я ваша тёща
Season 1 Episode 2
7 December 2008
Собачья жизнь
Season 1 Episode 3
13 December 2008
Реклама быстрого приготовления
Season 1 Episode 4
13 December 2008
Красота спасёт ведьм
Season 1 Episode 5
14 December 2008
Пролетая над Парижем
Season 1 Episode 6
14 December 2008
Интервью в стиле "ню"
Season 1 Episode 7
20 December 2008
Странный ужин
Season 1 Episode 8
20 December 2008
Не стреляйте в пианиста
Season 1 Episode 9
21 December 2008
Знакомство с родителем
Season 1 Episode 10
21 December 2008
Один на один
Season 1 Episode 11
27 December 2008
Это временно
Season 1 Episode 12
27 December 2008
Колдуй, Ваня, колдуй!
Season 1 Episode 13
28 December 2008
Талант не пропьёшь
Season 1 Episode 14
28 December 2008
Свадьба моей лучшей подруги
Season 1 Episode 15
28 December 2008
Хозяйка медной горы
Season 1 Episode 16
28 December 2008
Колдун атакует
Season 1 Episode 17
28 December 2008
Кошка для Паши
Season 1 Episode 18
28 December 2008
Дочки-матери
Season 1 Episode 19
28 December 2008
Роковая соседка
Season 1 Episode 20
28 December 2008
Старая ведьма лучше новых двух
Season 1 Episode 21
20 April 2009
Беспокойная соседка
Season 1 Episode 22
20 April 2009
За двумя жёнами
Season 1 Episode 23
21 April 2009
Развод по-соседски
Season 1 Episode 24
22 April 2009
Факт на лицо
Season 1 Episode 25
23 April 2009
Реклама – дело тонкое
Season 1 Episode 26
27 April 2009
Увы, Иван Столетов
Season 1 Episode 27
28 April 2009
Интересный мужчина в интересном положении
Season 1 Episode 28
29 April 2009
Чёрная роза – символ любви
Season 1 Episode 29
30 April 2009
Колдуй внучек, колдуй дед
Season 1 Episode 30
4 May 2009
Шутник – это навсегда
Season 1 Episode 31
5 May 2009
Праправнук за предков не отвечает
Season 1 Episode 32
6 May 2009
Слишком неформально одеты
Season 1 Episode 33
7 May 2009
И тогда я написал
Season 1 Episode 34
12 May 2009
Был ли мальчик
Season 1 Episode 35
13 May 2009
Старая любовь
Season 1 Episode 36
14 May 2009
Дядя Лёша
Season 1 Episode 37
18 May 2009
Седина в бороду, бес в ребро
Season 1 Episode 38
19 May 2009
Тихий мальчик
Season 1 Episode 39
20 May 2009
Плюшевый переполох
Season 1 Episode 40
21 May 2009
Парнишка на миллион долларов
Season 1 Episode 41
25 May 2009
Вперёд в прошлое
Season 1 Episode 42
26 May 2009
Госпожа удача
Season 1 Episode 43
27 May 2009
Чужой среди своих
Season 1 Episode 44
28 May 2009
Честно говоря
Season 1 Episode 45
1 June 2009
Раздвоение личности
Season 1 Episode 46
2 June 2009
Заклинание
Season 1 Episode 47
3 June 2009
Ссора
Season 1 Episode 48
4 June 2009
Домработница по вызову
Season 1 Episode 49
8 June 2009
И стало их трое
Season 1 Episode 50
9 June 2009
