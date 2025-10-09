Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Grey's Anatomy 2005 - 2026, season 22
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Filming locations
Q&A
Kinoafisha
TV Shows
Grey's Anatomy
Seasons
Season 22
Grey's Anatomy
16+
Original title
Season 22
Title
Сезон 22
Season premiere
9 October 2025
Production year
2025
Number of episodes
13
Runtime
13 hours 0 minute
Series rating
7.8
Rate
17
votes
7.6
IMDb
Grey's Anatomy season 22 new episodes release schedule.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Only the Strong Survive
Season 22
Episode 1
9 October 2025
We Built This City
Season 22
Episode 2
16 October 2025
Between Two Lungs
Season 22
Episode 3
23 October 2025
Goodbye Horses
Season 22
Episode 4
30 October 2025
Sometimes I Feel Like a Motherless Child
Season 22
Episode 5
6 November 2025
When I Crash
Season 22
Episode 6
13 November 2025
Skyfall
Season 22
Episode 7
8 January 2026
Heavy on Me
Season 22
Episode 8
15 January 2026
Fortunate Son
Season 22
Episode 9
22 January 2026
Strip That Down
Season 22
Episode 10
29 January 2026
(If You Want It) Do It Yourself
Season 22
Episode 11
26 February 2026
Get Lucky
Season 22
Episode 12
5 March 2026
Love the Way You Lie
Season 22
Episode 13
12 March 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree