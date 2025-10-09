Menu
Grey's Anatomy 2005 - 2026, season 22

Grey's Anatomy season 22 poster
Grey's Anatomy 16+
Original title Season 22
Title Сезон 22
Season premiere 9 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute

Series rating

7.8
Rate 17 votes
7.6 IMDb

Grey's Anatomy season 22 new episodes release schedule.

Only the Strong Survive
Season 22 Episode 1
9 October 2025
We Built This City
Season 22 Episode 2
16 October 2025
Between Two Lungs
Season 22 Episode 3
23 October 2025
Goodbye Horses
Season 22 Episode 4
30 October 2025
Sometimes I Feel Like a Motherless Child
Season 22 Episode 5
6 November 2025
When I Crash
Season 22 Episode 6
13 November 2025
Skyfall
Season 22 Episode 7
8 January 2026
Heavy on Me
Season 22 Episode 8
15 January 2026
Fortunate Son
Season 22 Episode 9
22 January 2026
Strip That Down
Season 22 Episode 10
29 January 2026
(If You Want It) Do It Yourself
Season 22 Episode 11
26 February 2026
Get Lucky
Season 22 Episode 12
5 March 2026
Love the Way You Lie
Season 22 Episode 13
12 March 2026
