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Kinoafisha TV Shows Grey's Anatomy Awards

"Grey's Anatomy" updates

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Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best Television Series - Drama
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2006 Golden Globes, USA 2006
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2008 Golden Globes, USA 2008
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Creative Achievement in Interactive Media
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017
Tearjerker
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007 Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008 Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
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