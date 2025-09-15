Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Grey's Anatomy Articles

Статьи о сериале «Grey's Anatomy»

Статьи о сериале «Grey's Anatomy» All info
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
Write review
15 September 2025 17:09
Кто вы, мистер Грей? В оригинальном названии «Анатомии страсти» — сразу 2 отсылки, но русский перевод «убил» весь каламбур
Кто вы, мистер Грей? В оригинальном названии «Анатомии страсти» — сразу 2 отсылки, но русский перевод «убил» весь каламбур Локализаторы, по сути, сместили смысловые акценты, придуманные шоураннерами.
Write review
25 May 2025 19:05
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more