Kinoafisha
TV Shows
Grey's Anatomy
Статьи о сериале «Grey's Anatomy»
Статьи о сериале «Grey's Anatomy»
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
15 September 2025 17:09
Кто вы, мистер Грей? В оригинальном названии «Анатомии страсти» — сразу 2 отсылки, но русский перевод «убил» весь каламбур
Локализаторы, по сути, сместили смысловые акценты, придуманные шоураннерами.
25 May 2025 19:05
