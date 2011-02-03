В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 5» отчаянным бойцам «Тайфуна» предстоит выполнить множество специальных заданий, которые руководство может доверить только им. Они должны узнать, на чем члены преступной группировки планируют вывезти оружие из России, тайно попасть на дебаркадер, который захватили боевики, догнать катер, угнанный беглыми уголовниками, и обезвредить взрывчатое вещество на морском берегу, где полно людей. И это лишь малая часть опасных операций, которые предстоит выполнить Бате, Бизону, Багире и Гному. Но «морским дьяволам» все нипочем. Они смотрят прямо в лицо трудностям.