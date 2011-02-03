Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Morskie dyavoly 5 2011, season 1

Morskie dyavoly 5 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Morskie dyavoly 5 Seasons Season 1
Морские дьяволы 5 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2011
Production year 2011
Number of episodes 32
Runtime 26 hours 40 minutes
"Morskie dyavoly 5" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 5» отчаянным бойцам «Тайфуна» предстоит выполнить множество специальных заданий, которые руководство может доверить только им. Они должны узнать, на чем члены преступной группировки планируют вывезти оружие из России, тайно попасть на дебаркадер, который захватили боевики, догнать катер, угнанный беглыми уголовниками, и обезвредить взрывчатое вещество на морском берегу, где полно людей. И это лишь малая часть опасных операций, которые предстоит выполнить Бате, Бизону, Багире и Гному. Но «морским дьяволам» все нипочем. Они смотрят прямо в лицо трудностям.

Series rating

3.5
Rate 13 votes
3.5 IMDb

"Morskie dyavoly 5" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 February 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 February 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 February 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 February 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 February 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 February 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 February 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 February 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 February 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
7 February 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
10 February 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
10 February 2011
Серия 13
Season 1 Episode 13
10 February 2011
Серия 14
Season 1 Episode 14
11 February 2011
Серия 15
Season 1 Episode 15
12 February 2011
Серия 16
Season 1 Episode 16
12 February 2011
Серия 17
Season 1 Episode 17
13 February 2011
Серия 18
Season 1 Episode 18
13 February 2011
Серия 19
Season 1 Episode 19
14 February 2011
Серия 20
Season 1 Episode 20
15 February 2011
Серия 21
Season 1 Episode 21
15 February 2011
Серия 22
Season 1 Episode 22
17 February 2011
Серия 23
Season 1 Episode 23
18 February 2011
Серия 24
Season 1 Episode 24
18 February 2011
Серия 25
Season 1 Episode 25
18 February 2011
Серия 26
Season 1 Episode 26
18 February 2011
Серия 27
Season 1 Episode 27
19 February 2011
Серия 28
Season 1 Episode 28
19 February 2011
Серия 29
Season 1 Episode 29
20 February 2011
Серия 30
Season 1 Episode 30
20 February 2011
Серия 31
Season 1 Episode 31
21 February 2011
Серия 32
Season 1 Episode 32
21 February 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more