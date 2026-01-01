В 1 сезоне сериала Scanners действие происходит в мире, где некоторые люди обладают выдающимися экстрасенсорными способностями. Таких уникумов называют сканнерами, они могут силой мысли управлять другими людьми и даже убивать их. Разумеется, находится организация, мечтающая использовать их силу для захвата власти во всем мире. Ей управляют сильнейший сканнер Дэррил Ривок, который пытается собрать вокруг себя как можно больше сторонников. Но не все экстрасенсы соглашаются следовать его плану. Однажды агенты Ривока выходят на двух чрезвычайно мощных женщин, которые скрываются от призыва в его «армию».