В 1 сезоне сериала The Ring & The Crown сюжет разворачивается в старой Англии, в эпоху великого короля Артура и его рыцарей. Когда годы правителя клонятся к старости, в королевстве встает вопрос о престолонаследии. Корону может унаследовать мудрая и добрая принцесса Мари-Виктория. Однако для этого патриархальное общество требует от нее вступить в брачный союз с влиятельным человеком. Девушка мечтает о настоящем счастье, поэтому рискует судьбой страны и собственной жизнью, отвергнув нелюбимого претендента. Но на стороне Мари-Виктории стоит магия: ее лучшая подруга – незаконнорожденная дочь самого Мерлина по имени Элвин Мирддин.