Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 7 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Q&A
No poster for this film
Kinoafisha
TV Shows
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan
Seasons
Season 7
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan
16+
Season premiere
26 July 2025
Production year
2025
Number of episodes
24
Runtime
7 hours 12 minutes
Series rating
8.8
Rate
18
votes
8.6
IMDb
"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 7 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 153
Season 7
Episode 1
26 July 2025
Episode 154
Season 7
Episode 2
2 August 2025
Episode 155
Season 7
Episode 3
9 August 2025
Episode 156
Season 7
Episode 4
16 August 2025
Episode 157
Season 7
Episode 5
23 August 2025
Episode 158
Season 7
Episode 6
30 August 2025
Episode 159
Season 7
Episode 7
6 September 2025
Episode 160
Season 7
Episode 8
13 September 2025
Episode 161
Season 7
Episode 9
20 September 2025
Episode 162
Season 7
Episode 10
27 September 2025
Episode 163
Season 7
Episode 11
4 October 2025
Episode 164
Season 7
Episode 12
11 October 2025
Episode 165
Season 7
Episode 13
18 October 2025
Episode 166
Season 7
Episode 14
25 October 2025
Episode 167
Season 7
Episode 15
1 November 2025
Episode 168
Season 7
Episode 16
8 November 2025
Episode 169
Season 7
Episode 17
15 November 2025
Episode 170
Season 7
Episode 18
22 November 2025
Episode 171
Season 7
Episode 19
29 November 2025
Episode 172
Season 7
Episode 20
6 December 2025
Episode 173
Season 7
Episode 21
13 December 2025
Episode 174
Season 7
Episode 22
20 December 2025
Episode 175
Season 7
Episode 23
27 December 2025
Episode 176
Season 7
Episode 24
3 January 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree