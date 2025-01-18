Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan season 6 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Q&A
Kinoafisha
TV Shows
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan
Seasons
Season 6
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan
16+
Original title
Season 6
Title
Сезон 6
Season premiere
18 January 2025
Production year
2025
Number of episodes
52
Runtime
15 hours 36 minutes
Series rating
8.8
Rate
18
votes
8.6
IMDb
"Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan" season 6 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 125
Season 6
Episode 1
18 January 2025
Episode 126
Season 6
Episode 2
18 January 2025
Episode 127
Season 6
Episode 3
25 January 2025
Episode 128
Season 6
Episode 4
1 February 2025
Episode 129
Season 6
Episode 5
8 February 2025
Episode 130
Season 6
Episode 6
15 February 2025
Episode 131
Season 6
Episode 7
22 February 2025
Episode 132
Season 6
Episode 8
1 March 2025
Episode 133
Season 6
Episode 9
8 March 2025
Episode 134
Season 6
Episode 10
15 March 2025
Episode 135
Season 6
Episode 11
22 March 2025
Episode 136
Season 6
Episode 12
29 March 2025
Episode 137
Season 6
Episode 13
5 April 2025
Episode 138
Season 6
Episode 14
12 April 2025
Episode 139
Season 6
Episode 15
19 April 2025
Episode 140
Season 6
Episode 16
26 April 2025
Episode 141
Season 6
Episode 17
3 May 2025
Episode 142
Season 6
Episode 18
10 May 2025
Episode 143
Season 6
Episode 19
17 May 2025
Episode 144
Season 6
Episode 20
24 May 2025
Episode 145
Season 6
Episode 21
31 May 2025
Episode 146
Season 6
Episode 22
7 June 2025
Episode 147
Season 6
Episode 23
14 June 2025
Episode 148
Season 6
Episode 24
21 June 2025
Episode 149
Season 6
Episode 25
28 June 2025
Episode 150
Season 6
Episode 26
5 July 2025
Episode 151
Season 6
Episode 27
12 July 2025
Episode 152
Season 6
Episode 28
19 July 2025
Episode 153
Season 6
Episode 29
26 July 2025
Episode 154
Season 6
Episode 30
2 August 2025
Episode 155
Season 6
Episode 31
9 August 2025
Episode 156
Season 6
Episode 32
16 August 2025
Episode 157
Season 6
Episode 33
23 August 2025
Episode 158
Season 6
Episode 34
30 August 2025
Episode 159
Season 6
Episode 35
6 September 2025
Episode 160
Season 6
Episode 36
13 September 2025
Episode 161
Season 6
Episode 37
20 September 2025
Episode 162
Season 6
Episode 38
27 September 2025
Episode 163
Season 6
Episode 39
4 October 2025
Episode 164
Season 6
Episode 40
11 October 2025
Episode 165
Season 6
Episode 41
18 October 2025
Episode 166
Season 6
Episode 42
25 October 2025
Episode 167
Season 6
Episode 43
1 November 2025
Episode 168
Season 6
Episode 44
8 November 2025
Episode 169
Season 6
Episode 45
15 November 2025
Episode 170
Season 6
Episode 46
22 November 2025
Episode 171
Season 6
Episode 47
29 November 2025
Episode 172
Season 6
Episode 48
6 December 2025
Episode 173
Season 6
Episode 49
13 December 2025
Episode 174
Season 6
Episode 50
20 December 2025
Episode 175
Season 6
Episode 51
27 December 2025
Episode 176
Season 6
Episode 52
3 January 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree