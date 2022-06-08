В 1 сезоне сериала «Инсайдер» главным героем оказывается молодой судья, которого зовут Ким Е Хан. Он втайне расследовал дело и в конечном итоге оказался в тюрьме. Обладая незаурядными умственными способностями, стажер любую проблему способен превратить в возможность. Для героя ситуация, в которую он угодил, выглядит мрачной и обреченной, но Ким Е Хан не из тех, кто сдается без боя. Молодой человек продолжает продумывать стратегию дальнейших действий, даже будучи в тюрьме. Он будет продолжать сражаться за собственную жизнь, развиваться и делать все, чтобы справедливость восторжествовала.