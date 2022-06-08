Menu
Insaoideo 2022, season 1

Season premiere 8 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Инсайдер» главным героем оказывается молодой судья, которого зовут Ким Е Хан. Он втайне расследовал дело и в конечном итоге оказался в тюрьме. Обладая незаурядными умственными способностями, стажер любую проблему способен превратить в возможность. Для героя ситуация, в которую он угодил, выглядит мрачной и обреченной, но Ким Е Хан не из тех, кто сдается без боя. Молодой человек продолжает продумывать стратегию дальнейших действий, даже будучи в тюрьме. Он будет продолжать сражаться за собственную жизнь, развиваться и делать все, чтобы справедливость восторжествовала.

7.4
Rate 11 votes
7.6 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 June 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 June 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 June 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 June 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
29 June 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
30 June 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 July 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 July 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 July 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
14 July 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
20 July 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
21 July 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
27 July 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 July 2022
