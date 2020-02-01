Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tell Me What You Saw season 1 watch online

Tell Me What You Saw season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tell Me What You Saw Seasons Season 1
Tell Me What You Saw 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Tell Me What You Saw" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Скажи, что ты видела» в крупном корейском городе происходит взрыв, унесший множество жизней. Удается выяснить, что теракт устроил давно разыскиваемый маньяк. Причем целью был идущий по его следам криминальный психолог и профайлер О Хен-чжэ. Но вместо мужчины погибла его невеста, оказавшаяся не в том месте не в то время. Хен-чжэ не может смириться с потерей любимой женщины и решает поставить крест на полицейской карьере. Он перебирается в глубинку и становится одиноким отшельником. Однако вскоре к нему за помощью обращается детектив Чха Су-ен, которая ловит того самого маньяка.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"Tell Me What You Saw" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 February 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 February 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 February 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 February 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 February 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 February 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 February 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 February 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 February 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 March 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
7 March 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
8 March 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
14 March 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
15 March 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
21 March 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
22 March 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more