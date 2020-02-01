В 1 сезоне сериала «Скажи, что ты видела» в крупном корейском городе происходит взрыв, унесший множество жизней. Удается выяснить, что теракт устроил давно разыскиваемый маньяк. Причем целью был идущий по его следам криминальный психолог и профайлер О Хен-чжэ. Но вместо мужчины погибла его невеста, оказавшаяся не в том месте не в то время. Хен-чжэ не может смириться с потерей любимой женщины и решает поставить крест на полицейской карьере. Он перебирается в глубинку и становится одиноким отшельником. Однако вскоре к нему за помощью обращается детектив Чха Су-ен, которая ловит того самого маньяка.