В 1 сезоне сериала «Даль-ли и камджатхан» молодая девушка Ким Даль-ли завершает образование в престижном художественном вузе. Ее богатая и интеллигентная семья во всем поддерживает наследницу, и вскоре она устраивается на работу экспертом в известную художественную галерею. Но однажды Даль-ли случайно знакомится с парнем по имени Чин Му-хака, который буквально поражает ее своим невежеством и простотой. Это сын обеспеченного ресторатора, не имеющий никакого образования, но отлично руководящий семейным бизнесом. Кроме того, он отлично готовит суп камджатхан. Несмотря на разность интересов, молодых людей влечет друг к другу.