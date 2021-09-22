Menu
Dali and Cocky Prince season 1

Dali and Cocky Prince season 1 poster
Dali and Cocky Prince
Dali and Cocky Prince 16+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Dali and Cocky Prince" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Даль-ли и камджатхан» молодая девушка Ким Даль-ли завершает образование в престижном художественном вузе. Ее богатая и интеллигентная семья во всем поддерживает наследницу, и вскоре она устраивается на работу экспертом в известную художественную галерею. Но однажды Даль-ли случайно знакомится с парнем по имени Чин Му-хака, который буквально поражает ее своим невежеством и простотой. Это сын обеспеченного ресторатора, не имеющий никакого образования, но отлично руководящий семейным бизнесом. Кроме того, он отлично готовит суп камджатхан. Несмотря на разность интересов, молодых людей влечет друг к другу.

Series rating

7.9
11 votes
8 IMDb

"Dali and Cocky Prince" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 September 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 September 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 September 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 September 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 October 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 October 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 October 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 October 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 October 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 October 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
27 October 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
28 October 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
3 November 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
4 November 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 November 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
11 November 2021
