Vitebskoe delo 1989, season 1

Vitebskoe delo season 1 poster
Витебское дело 18+
Title Сезон 1
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 57 minutes
"Vitebskoe delo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Витебское дело» представлена история о серийном убийце, который орудовал с начала 70-х по 80-е годы в СССР. Согласно судебному заключению, он изнасиловал и задушил 36 женщин, а также совершил одно покушение на убийство. Михасевича окрестили Витебским душителем. Сам маньяк сообщил, что совершил 43 убийства. Его приговорили к высшей мере наказания – смертной казни и расстреляли в конце 80-х годов. До этого за его преступления в тюрьму отправились 14 невиновных человек, среди которых одного расстреляли, а другой лишился зрения за решеткой. Бездействие правоохранительных органов является пугающей деталью этого дела.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Vitebskoe delo" season 1 list of episodes.

Season 1
Преступление
Season 1 Episode 1
TBA
Наказание
Season 1 Episode 2
TBA
Белорусский Мегрэ
Season 1 Episode 3
TBA
