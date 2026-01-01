В 1 сезоне сериала «Витебское дело» представлена история о серийном убийце, который орудовал с начала 70-х по 80-е годы в СССР. Согласно судебному заключению, он изнасиловал и задушил 36 женщин, а также совершил одно покушение на убийство. Михасевича окрестили Витебским душителем. Сам маньяк сообщил, что совершил 43 убийства. Его приговорили к высшей мере наказания – смертной казни и расстреляли в конце 80-х годов. До этого за его преступления в тюрьму отправились 14 невиновных человек, среди которых одного расстреляли, а другой лишился зрения за решеткой. Бездействие правоохранительных органов является пугающей деталью этого дела.