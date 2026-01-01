Menu
Birds of Paradise 2014, season 1

Birds of Paradise season 1 poster
Birds of Paradise 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Райские птицы» исследователи изучают необычных птиц, большая часть которых обитает на Новой Гвинее, а остальные — на маленьких островах, которые принадлежат как Папуа — Новой Гвинее, так и Индонезии. Как часто бывает, самых интересных представителей дикой природы можно встретить там, куда не дошла цивилизация. Эти создания настолько эффектны и красивы, что их прозвали райскими птицами. Эти существа не просто разноцветные, их перья блистают самыми яркими цветами и оттенками. Каждый из 50 видов райских птиц отличается от остальных не только размерами, но и окраской.

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

Season 1
Большая райская птица
Season 1 Episode 1
TBA
Сад для тебя
Season 1 Episode 2
TBA
Птицы и люди
Season 1 Episode 3
TBA
TV series release schedule
