Ocean Rescue 2017, season 1

Ocean Rescue 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Ocean Rescue" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Спасение океана» документалисты проводят исследование о том, как пагубно влияет человечество на ценные природные ресурсы. Мировой океан покрывает 70 процентов планеты, а его глубины по-прежнему тщательно не исследованы. Загрязнение воды может привести к необратимым последствиям и повлечь за собой экологическое бедствие. Чрезмерное рыболовство, повышение уровня моря в связи с радикальной сменой климата и загрязнение пластиком достигли катастрофических масштабов. Однако каждый человек способен внести свой небольшой вклад в сохранение вод Мирового океана.

"Ocean Rescue" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 June 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 June 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 June 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 June 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 June 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 June 2017
