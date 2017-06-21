В 1 сезоне сериала «Спасение океана» документалисты проводят исследование о том, как пагубно влияет человечество на ценные природные ресурсы. Мировой океан покрывает 70 процентов планеты, а его глубины по-прежнему тщательно не исследованы. Загрязнение воды может привести к необратимым последствиям и повлечь за собой экологическое бедствие. Чрезмерное рыболовство, повышение уровня моря в связи с радикальной сменой климата и загрязнение пластиком достигли катастрофических масштабов. Однако каждый человек способен внести свой небольшой вклад в сохранение вод Мирового океана.