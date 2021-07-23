Menu
Girlsquad 2021, season 1

Girlsquad season 1 poster
Girlsquad 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Girlsquad" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девчонки» в центре событий оказывается девушка-подросток Анаис, которая внезапно оказывается лежащей без сознания на дороге. Последнее, что помнит Анаис, – это пляжную вечеринку, на которой она проводила время со своими братьями и подругами. Спустя некоторое время девушки из той же компании вытаскивают из воды утопленницу. Они никогда не видели ее раньше. Появление незнакомки не похоже на простое совпадение. Конфликты и подозрения могут порвать даже крепкие дружеские узы, а после публичного заявления анонима в Интернете секреты девушек могут быть преданы огласке.

Series rating

6.2
Rate 11 votes
6.3 IMDb

"Girlsquad" season 1 list of episodes.

Season 1
Les besta
Season 1 Episode 1
23 July 2021
C'est qui ce bâtard
Season 1 Episode 2
23 July 2021
Comme par hasard
Season 1 Episode 3
23 July 2021
C'est quoi ce bail ?
Season 1 Episode 4
23 July 2021
Ma go
Season 1 Episode 5
23 July 2021
Ça va être le zbeule
Season 1 Episode 6
23 July 2021
Choqué
Season 1 Episode 7
23 July 2021
T qui Lady Day ?
Season 1 Episode 8
23 July 2021
Belek
Season 1 Episode 9
23 July 2021
The voyeur
Season 1 Episode 10
23 July 2021
