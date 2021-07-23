В 1 сезоне сериала «Девчонки» в центре событий оказывается девушка-подросток Анаис, которая внезапно оказывается лежащей без сознания на дороге. Последнее, что помнит Анаис, – это пляжную вечеринку, на которой она проводила время со своими братьями и подругами. Спустя некоторое время девушки из той же компании вытаскивают из воды утопленницу. Они никогда не видели ее раньше. Появление незнакомки не похоже на простое совпадение. Конфликты и подозрения могут порвать даже крепкие дружеские узы, а после публичного заявления анонима в Интернете секреты девушек могут быть преданы огласке.