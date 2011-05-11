В 1 сезоне сериала «Злые парни» в центре событий оказываются братья-близнецы Дэниел и Натан. Они раздражают свою мать и постоянно конфликтуют друг с другом. Когда мать близнецов приглашает глухого мальчика, чтобы тот подружился с Натаном, Дэниел не может скрыть свою ревность. Он хочет устроить прощальную вечеринку, пока матери нет в городе. Блейк Окфилд рассказывает о своей карьере серфингиста, после чего решает открыть серф-лагерь для людей, страдающих избыточным весом. Когда Дэниел заходит слишком далеко в своих гомофобных высказываниях, мать заставляет его подружиться с одноклассником-геем.