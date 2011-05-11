Menu
Season premiere 11 May 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 48 minutes
В 1 сезоне сериала «Злые парни» в центре событий оказываются братья-близнецы Дэниел и Натан. Они раздражают свою мать и постоянно конфликтуют друг с другом. Когда мать близнецов приглашает глухого мальчика, чтобы тот подружился с Натаном, Дэниел не может скрыть свою ревность. Он хочет устроить прощальную вечеринку, пока матери нет в городе. Блейк Окфилд рассказывает о своей карьере серфингиста, после чего решает открыть серф-лагерь для людей, страдающих избыточным весом. Когда Дэниел заходит слишком далеко в своих гомофобных высказываниях, мать заставляет его подружиться с одноклассником-геем.

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
11 May 2011
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 May 2011
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 May 2011
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 June 2011
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 June 2011
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 June 2011
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 June 2011
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 June 2011
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 July 2011
Episode 10
Season 1 Episode 10
13 July 2011
Episode 11
Season 1 Episode 11
20 July 2011
Episode 12
Season 1 Episode 12
27 July 2011
