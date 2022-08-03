Menu
Endless Night 2022, season 1

Endless Night 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Endless Night" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бесконечная ночь» в центре событий оказывается тихая и незаметная девушка по имени Ева. Ей 17 лет. Однажды она встречает группу подростков, которые ведут себя весьма странно. Ребята не интересуются учебой, не проводят время со своими ровесниками. Зато они принимают специальные медикаменты, благодаря которым получают возможность перемещаться между вымышленными мирами. Такие путешествия становятся все более опасными, а фантастические сны превращаются в настоящие ужастики. По всей видимости, только у Евы есть ключ от чудовищного лабиринта, в который ее друзья сами себя загнали.

5.2
5.3 IMDb

Season 1
Épisode 1
Season 1 Episode 1
3 August 2022
Épisode 2
Season 1 Episode 2
3 August 2022
Épisode 3
Season 1 Episode 3
3 August 2022
Épisode 4
Season 1 Episode 4
3 August 2022
Épisode 5
Season 1 Episode 5
3 August 2022
Épisode 6
Season 1 Episode 6
3 August 2022
