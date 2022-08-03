В 1 сезоне сериала «Бесконечная ночь» в центре событий оказывается тихая и незаметная девушка по имени Ева. Ей 17 лет. Однажды она встречает группу подростков, которые ведут себя весьма странно. Ребята не интересуются учебой, не проводят время со своими ровесниками. Зато они принимают специальные медикаменты, благодаря которым получают возможность перемещаться между вымышленными мирами. Такие путешествия становятся все более опасными, а фантастические сны превращаются в настоящие ужастики. По всей видимости, только у Евы есть ключ от чудовищного лабиринта, в который ее друзья сами себя загнали.