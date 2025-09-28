Menu
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Правда, непонятно, в чем именно сходство.
Write review
28 September 2025 20:32
«Откровенно плевать на зрителей»: Хью Лори публично отрекся от «Доктора Хауса» и 14 000 000 его фанатов
Получилось в стиле саркастичного медика, но не перебор ли? Давайте разбираться.
Write review
10 July 2025 15:13
Даже у «Хауса» оценка ниже: в карьере Хью Лори есть лишь один сериал с рейтингом 9+ — и он произнес в нем всего-то 17 слов
И едкой реплики артиста хватило, чтобы влюбить в себя зрителя.
1 comment
11 June 2025 14:44
Бредил и вел расследование: лучшим эпизодом «Хауса» признали тот, где он не спас, а потерял
Одна из самых драматичных серий проекта.
1 comment
21 May 2025 09:54
Из врача в бандита: Apple TV готовит криминальное шоу с «доктором Хаусом» в главной роли — от создателя «Люпена» и «Убивая Еву»
А компанию ему составят звезды «Мира дикого запада» и «Дюнкерка».
Write review
10 May 2025 07:29
«Доктор Хаус» спасает жизни: уникальный случай в карьере Мясникова — медицинский сериал помог реальному пациенту врача
И кто тут теперь «какой-то нереалистичный»?
Write review
8 May 2025 11:50
Этот свежий сериал о врачах круче «Хауса» и «Анатомии страсти» как минимум в одном — в нем снялся реальный медик
За реализм на экране можно не переживать.
Write review
16 April 2025 10:52
На мрачной «Трассе» свет клином не сошелся: 5 детективных сериалов без убийств
Герои ищут кого угодно, но не очередного киллера.
Write review
2 April 2025 08:27
Турецкие сериалы — это не только «Великолепный век»: в мире дизи даже есть свой «Доктор Хаус», и в нем мог сыграть «Сулейман»
Зато здесь играет его коллега по съемочной площадке.
Write review
22 March 2025 07:00
Бросила сериал за шаг до финала: почему Кадди так и не появилась в последнем сезоне «Доктора Хауса»
Героиня не получила концовки, которую заслуживала.
Write review
2 March 2025 15:41
От хосписа до психушки: сразу 3 сюжета для продолжения «Доктора Хауса» придумала нейросеть — один грустнее другого
Даже не верится, что последний эпизод вышел без малого 13 лет назад.
Write review
24 February 2025 07:58
Высоцкий — не босс мечты? Россияне назвали идеальных «кино-начальников», и в списке есть даже Хаус
Лидером рейтинга оказался западный супергерой.
Write review
12 January 2025 20:32
Чем болела Тринадцатая и почему Грегори хромал: этот тест по зубам истинным фанатам «Доктора Хауса»
Волчанка, сэр.
Write review
20 December 2024 18:07
«Важно иметь эмпатию»: что психолог думает про доктора Хауса — однозначно плохим его не назовешь
Есть сфера, в которой такие специалисты будут нарасхват.
Write review
20 November 2024 12:19
Волчанка, сэр: мало кто знает, почему доктор Хаус постоянно ставил пациентам ошибочный диагноз
Болезнь уже стала мемом и упоминалась на протяжение десятков серий.
Write review
19 November 2024 10:23
Скрытый смысл русским не понять: 6 удивительных фактов о создании «Доктора Хауса» к 20-летию со дня премьеры
Подобных по качеству и уровню проработки проектов с тех пор вышло — по пальцам пересчитать.
Write review
17 November 2024 15:42
Помог вылечить больного: доктор Мясников сериалы не смотрит, но ради одного сделал исключение
Кардиолог поделился своим личным фаворитом с «Киноафишей».
1 comment
16 November 2024 12:19
