Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows House M.D. Articles

Статьи о сериале «House M.D.»

Статьи о сериале «House M.D.» All info
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом» Правда, непонятно, в чем именно сходство.
Write review
28 September 2025 20:32
«Откровенно плевать на зрителей»: Хью Лори публично отрекся от «Доктора Хауса» и 14 000 000 его фанатов
«Откровенно плевать на зрителей»: Хью Лори публично отрекся от «Доктора Хауса» и 14 000 000 его фанатов Получилось в стиле саркастичного медика, но не перебор ли? Давайте разбираться.
Write review
10 July 2025 15:13
Даже у «Хауса» оценка ниже: в карьере Хью Лори есть лишь один сериал с рейтингом 9+ — и он произнес в нем всего-то 17 слов
Даже у «Хауса» оценка ниже: в карьере Хью Лори есть лишь один сериал с рейтингом 9+ — и он произнес в нем всего-то 17 слов И едкой реплики артиста хватило, чтобы влюбить в себя зрителя.
1 comment
11 June 2025 14:44
Кадр из сериала «Доктор Хаус»
Бредил и вел расследование: лучшим эпизодом «Хауса» признали тот, где он не спас, а потерял Одна из самых драматичных серий проекта. 
1 comment
21 May 2025 09:54
Хью Лори
Из врача в бандита: Apple TV готовит криминальное шоу с «доктором Хаусом» в главной роли — от создателя «Люпена» и «Убивая Еву» А компанию ему составят звезды «Мира дикого запада» и «Дюнкерка».
Write review
10 May 2025 07:29
«Доктор Хаус» спасает жизни: уникальный случай в карьере Мясникова — медицинский сериал помог реальному пациенту врача
«Доктор Хаус» спасает жизни: уникальный случай в карьере Мясникова — медицинский сериал помог реальному пациенту врача И кто тут теперь «какой-то нереалистичный»?
Write review
8 May 2025 11:50
Этот свежий сериал о врачах круче «Хауса» и «Анатомии страсти» как минимум в одном — в нем снялся реальный медик
Этот свежий сериал о врачах круче «Хауса» и «Анатомии страсти» как минимум в одном — в нем снялся реальный медик За реализм на экране можно не переживать.
Write review
16 April 2025 10:52
На мрачной «Трассе» свет клином не сошелся: 5 детективных сериалов без убийств
На мрачной «Трассе» свет клином не сошелся: 5 детективных сериалов без убийств Герои ищут кого угодно, но не очередного киллера. 
Write review
2 April 2025 08:27
Турецкие сериалы — это не только «Великолепный век»: в мире дизи даже есть свой «Доктор Хаус», и в нем мог сыграть «Сулейман»
Турецкие сериалы — это не только «Великолепный век»: в мире дизи даже есть свой «Доктор Хаус», и в нем мог сыграть «Сулейман» Зато здесь играет его коллега по съемочной площадке.
Write review
22 March 2025 07:00
Хью Лори и Лиза Эдельштейн
Бросила сериал за шаг до финала: почему Кадди так и не появилась в последнем сезоне «Доктора Хауса» Героиня не получила концовки, которую заслуживала.
Write review
2 March 2025 15:41
От хосписа до психушки: сразу 3 сюжета для продолжения «Доктора Хауса» придумала нейросеть — один грустнее другого
От хосписа до психушки: сразу 3 сюжета для продолжения «Доктора Хауса» придумала нейросеть — один грустнее другого Даже не верится, что последний эпизод вышел без малого 13 лет назад.
Write review
24 February 2025 07:58
Глеб Жеглов — прекрасный управленец, но первое место ему не досталось
Высоцкий — не босс мечты? Россияне назвали идеальных «кино-начальников», и в списке есть даже Хаус Лидером рейтинга оказался западный супергерой.
Write review
12 January 2025 20:32
Чем болела Тринадцатая и почему Грегори хромал: этот тест по зубам истинным фанатам «Доктора Хауса»
Чем болела Тринадцатая и почему Грегори хромал: этот тест по зубам истинным фанатам «Доктора Хауса» Волчанка, сэр.
Write review
20 December 2024 18:07
«Важно иметь эмпатию»: что психолог думает про доктора Хауса — однозначно плохим его не назовешь
«Важно иметь эмпатию»: что психолог думает про доктора Хауса — однозначно плохим его не назовешь Есть сфера, в которой такие специалисты будут нарасхват.
Write review
20 November 2024 12:19
Волчанка, сэр: мало кто знает, почему доктор Хаус постоянно ставил пациентам ошибочный диагноз
Волчанка, сэр: мало кто знает, почему доктор Хаус постоянно ставил пациентам ошибочный диагноз Болезнь уже стала мемом и упоминалась на протяжение десятков серий.
Write review
19 November 2024 10:23
Скрытый смысл русским не понять: 6 удивительных фактов о создании «Доктора Хауса» к 20-летию со дня премьеры
Скрытый смысл русским не понять: 6 удивительных фактов о создании «Доктора Хауса» к 20-летию со дня премьеры Подобных по качеству и уровню проработки проектов с тех пор вышло — по пальцам пересчитать.
Write review
17 November 2024 15:42
Помог вылечить больного: доктор Мясников сериалы не смотрит, но ради одного сделал исключение
Помог вылечить больного: доктор Мясников сериалы не смотрит, но ради одного сделал исключение Кардиолог поделился своим личным фаворитом с «Киноафишей».
1 comment
16 November 2024 12:19
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more