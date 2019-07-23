В 1 сезоне сериала «Кто убил Гаррета Филлипса?» события разворачиваются в небольшом американском городке. 12-летний Гарретт Филлипс найден мертвым в своем доме. Сотрудники правоохранительных органов подозревают ямайца Орала Хиллари и бывшего любовника матери Гарретта. Документальный проект освещает несколько лет, которые последовали за убийством, в том числе допрос, задержание и суд по делу об убийстве второй степени. Во время судебного разбирательства оказалось, что прокурор Мэри Э. Рейн не предоставила показаний защиты. В связи с этим ей на 2 года запретили вести юридическую деятельность.