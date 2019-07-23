Menu
Who Killed Garrett Phillips? season 1 watch online

Who Killed Garrett Phillips? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Who Killed Garrett Phillips? Seasons Season 1
Who Killed Garrett Phillips? 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Who Killed Garrett Phillips?" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кто убил Гаррета Филлипса?» события разворачиваются в небольшом американском городке. 12-летний Гарретт Филлипс найден мертвым в своем доме. Сотрудники правоохранительных органов подозревают ямайца Орала Хиллари и бывшего любовника матери Гарретта. Документальный проект освещает несколько лет, которые последовали за убийством, в том числе допрос, задержание и суд по делу об убийстве второй степени. Во время судебного разбирательства оказалось, что прокурор Мэри Э. Рейн не предоставила показаний защиты. В связи с этим ей на 2 года запретили вести юридическую деятельность.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

"Who Killed Garrett Phillips?" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
23 July 2019
Part 2
Season 1 Episode 2
24 July 2019
