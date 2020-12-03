В 1 сезоне сериала «Небесные врата: Культ культов» в центре событий оказываются участники религиозного движения «Небесные врата». Сообщество с таким возвышенным названием учредили Маршалл Эпплуайт и Бонни Неттлз в 1974 году. В 1997 году несколько десятков членов секты в один и тот же момент покончили с собой. Это события произвело широкий общественный резонанс. В документальном проекте история сообщества представлена глазами бывших последователей культа и их родных. В сериале можно будет увидеть уникальные кадры из жизни религиозного движения, которые ранее нигде не были обнародованы.