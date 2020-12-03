Menu
Season premiere 3 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
В 1 сезоне сериала «Небесные врата: Культ культов» в центре событий оказываются участники религиозного движения «Небесные врата». Сообщество с таким возвышенным названием учредили Маршалл Эпплуайт и Бонни Неттлз в 1974 году. В 1997 году несколько десятков членов секты в один и тот же момент покончили с собой. Это события произвело широкий общественный резонанс. В документальном проекте история сообщества представлена глазами бывших последователей культа и их родных. В сериале можно будет увидеть уникальные кадры из жизни религиозного движения, которые ранее нигде не были обнародованы.

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

The Awakening
Season 1 Episode 1
3 December 2020
The Chrysalis
Season 1 Episode 2
3 December 2020
The Second Harvest
Season 1 Episode 3
3 December 2020
The Exit
Season 1 Episode 4
3 December 2020
