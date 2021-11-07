В 1 сезоне сериала «Акула со Стивом Бакшоллом» в центре событий оказывается Стив Бакшолл, успешный британский исследователь, писатель и кинематографист. Он известен своим сотрудничеством с National Geographic Channel и Discovery Channel. Стив всегда пребывает в поисках оригинальных тем для своей исследовательской деятельности. Ему интересно изучать загадки природы. На этот раз Стив Бакшолл решил погрузиться в изучение хладнокровных морских хищников. Ему удалось раскрыть природу акул с неожиданной стороны. Зрители удивятся, выяснив, что многие известные им факты об акулах не соответствуют истине.