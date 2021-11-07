Menu
Shark with Steve Backshall 2021, season 1

Shark with Steve Backshall season 1 poster
Shark with Steve Backshall 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 15 minutes
"Shark with Steve Backshall" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Акула со Стивом Бакшоллом» в центре событий оказывается Стив Бакшолл, успешный британский исследователь, писатель и кинематографист. Он известен своим сотрудничеством с National Geographic Channel и Discovery Channel. Стив всегда пребывает в поисках оригинальных тем для своей исследовательской деятельности. Ему интересно изучать загадки природы. На этот раз Стив Бакшолл решил погрузиться в изучение хладнокровных морских хищников. Ему удалось раскрыть природу акул с неожиданной стороны. Зрители удивятся, выяснив, что многие известные им факты об акулах не соответствуют истине.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

Shark with Steve Backshall List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 November 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 November 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 November 2021
