Temnaya storona sveta 2018 - 2019, season 1

Temnaya storona sveta season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Temnaya storona sveta Seasons Season 1
Темная сторона света 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 30 minutes
"Temnaya storona sveta" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Темная сторона света» женщина-полицейский Любовь Сторожева должна решить непростую задачу. Убита женщина, и улики указывают на причастность мужчины, который отлично знаком сотрудникам правоохранительных органов. Но проблема заключается в том, что он уже находится в колонии строгого режима. Возникает предположение, что новый преступник пытается сбить полицию со следа, желая направить их по ложному пути. Пока Любовь выясняет секреты погибшей, рушится ее личная жизнь. Погружаясь в детей и работу, она не видит, что ее супруг начинает встречаться с другой женщиной.

"Temnaya storona sveta" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 March 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 March 2019
TV series release schedule
