В 1 сезоне сериала «Темная сторона света» женщина-полицейский Любовь Сторожева должна решить непростую задачу. Убита женщина, и улики указывают на причастность мужчины, который отлично знаком сотрудникам правоохранительных органов. Но проблема заключается в том, что он уже находится в колонии строгого режима. Возникает предположение, что новый преступник пытается сбить полицию со следа, желая направить их по ложному пути. Пока Любовь выясняет секреты погибшей, рушится ее личная жизнь. Погружаясь в детей и работу, она не видит, что ее супруг начинает встречаться с другой женщиной.