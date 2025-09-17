Во 2-м сезоне сериала «Поколение «Ви» продолжается история об учащихся престижного Университета Годолкина. В этот частный колледж могут поступить только дети с уникальными сверхспособностями. Его открыли члены корпорации Vought. В этом заведении ребят превращают в настоящих супергероев. Напомним, в предыдущем сезоне горячая линия психического здоровья Университета Годолкина неустанно напоминает студентам, что в это трудное время они не одиноки. Может сложиться впечатление, что каждый из ребят поистине пуленепробиваемый, но это лишь видимость. Все они могут быть неуязвимы снаружи, но не внутри.