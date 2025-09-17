Menu
Gen V 2023 - 2025, season 2

Gen V
Title Сезон 2
Season premiere 17 September 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Gen V" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Поколение «Ви» продолжается история об учащихся престижного Университета Годолкина. В этот частный колледж могут поступить только дети с уникальными сверхспособностями. Его открыли члены корпорации Vought. В этом заведении ребят превращают в настоящих супергероев. Напомним, в предыдущем сезоне горячая линия психического здоровья Университета Годолкина неустанно напоминает студентам, что в это трудное время они не одиноки. Может сложиться впечатление, что каждый из ребят поистине пуленепробиваемый, но это лишь видимость. Все они могут быть неуязвимы снаружи, но не внутри.

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.6 IMDb

Gen V List of episodes

Season 1
Season 2
New Year, New U
Season 2 Episode 1
17 September 2025
Justice Never Forgets
Season 2 Episode 2
17 September 2025
H is for Human
Season 2 Episode 3
17 September 2025
Bags
Season 2 Episode 4
24 September 2025
The Kids Are Not All Right
Season 2 Episode 5
1 October 2025
Cooking Lessons
Season 2 Episode 6
8 October 2025
Hell Week
Season 2 Episode 7
15 October 2025
Trojan
Season 2 Episode 8
22 October 2025
