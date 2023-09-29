В 1 сезоне сериала «Поколение «Ви» несколько подростков проходят специальный отбор, чтобы стать учащимися престижного Университета Годолкина. Это частный колледж, куда принимают только ребят с необычными сверхспособностями. Школу создали представители корпорации Vought. В этом заведении сотрудники Vought отбирают лучших ребят для того, чтобы сделать из них будущих супергероев. Подростки практикуются в обращении со своим даром и учатся приносить пользу компании. Ребятам предстоит научиться контролировать свой дар, отточить навыки, усмирить демонов и доказать, что они – настоящие герои.