Gen V 2023, season 1

Season premiere 29 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Gen V" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Поколение «Ви» несколько подростков проходят специальный отбор, чтобы стать учащимися престижного Университета Годолкина. Это частный колледж, куда принимают только ребят с необычными сверхспособностями. Школу создали представители корпорации Vought. В этом заведении сотрудники Vought отбирают лучших ребят для того, чтобы сделать из них будущих супергероев. Подростки практикуются в обращении со своим даром и учатся приносить пользу компании. Ребятам предстоит научиться контролировать свой дар, отточить навыки, усмирить демонов и доказать, что они – настоящие герои.

Series rating

7.5
7.6 IMDb

Gen V List of episodes

Season 1
Season 2
God U
Season 1 Episode 1
29 September 2023
First Day
Season 1 Episode 2
29 September 2023
#Thinkbrink
Season 1 Episode 3
29 September 2023
The Whole Truth
Season 1 Episode 4
6 October 2023
Welcome to the Monster Club
Season 1 Episode 5
13 October 2023
Jumanji
Season 1 Episode 6
20 October 2023
Sick
Season 1 Episode 7
27 October 2023
Guardians of Godolkin
Season 1 Episode 8
3 November 2023
