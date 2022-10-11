Menu
Chainsaw Man season 1 watch online

Chainsaw Man season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chainsaw Man Seasons Season 1
Chainsaw Man 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Chainsaw Man" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Человек-бензопила» парень по имени Дэндзи должен клану якудза огромную сумму денег. Так как подросток не может расплатиться, ему приходится работать на бандитов – охотиться на демонов из другого мира по их заказу. Это довольно неблагодарная и опасная работа, правда, иногда ему помогает миролюбивый ручной демон Почита. Дэндзи мечтает скорее вернуть свой долг и начать спокойную, мирную жизнь рядом с любимой девушкой. Однако этому не суждено осуществиться: на одном из заданий герой погибает. Но в последний момент в его тело вселяется Почита и наделяет его своими силами. Теперь Дэндзи может превращаться в мощное оружие.

Series rating

8.3
Rate 16 votes
8.3 IMDb

"Chainsaw Man" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 November 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 November 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 November 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 November 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 December 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
13 December 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
20 December 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
27 December 2022
