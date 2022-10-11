В 1 сезоне сериала «Человек-бензопила» парень по имени Дэндзи должен клану якудза огромную сумму денег. Так как подросток не может расплатиться, ему приходится работать на бандитов – охотиться на демонов из другого мира по их заказу. Это довольно неблагодарная и опасная работа, правда, иногда ему помогает миролюбивый ручной демон Почита. Дэндзи мечтает скорее вернуть свой долг и начать спокойную, мирную жизнь рядом с любимой девушкой. Однако этому не суждено осуществиться: на одном из заданий герой погибает. Но в последний момент в его тело вселяется Почита и наделяет его своими силами. Теперь Дэндзи может превращаться в мощное оружие.