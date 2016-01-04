Menu
Coppers 2016, season 1

Coppers 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Coppers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Грубое правосудие» в центре событий – храбрая и принципиальная Лиз Мерхаут. Она возглавляет отдел убийств в полицейском участке Антверпена. Вместе со своей командой Лиз обеспечивает порядок в городе. Порой женщина использует весьма грубые методы, чтобы добиться справедливости. Однако Лиз убеждена, что для достижения результата все средства хороши. Пока властная и требовательная Мерхаут стоит у руля, нет никаких сомнений, что преступник будет найден и обезврежен. Команда детективов Антверпена принимается за расследование убийств, которые нарушают спокойствие городка.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.7 IMDb

"Coppers" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 January 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 January 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 January 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 January 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 February 2016
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 February 2016
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 February 2016
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 February 2016
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 February 2016
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 March 2016
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 March 2016
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 March 2016
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 March 2016
