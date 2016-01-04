В 1 сезоне сериала «Грубое правосудие» в центре событий – храбрая и принципиальная Лиз Мерхаут. Она возглавляет отдел убийств в полицейском участке Антверпена. Вместе со своей командой Лиз обеспечивает порядок в городе. Порой женщина использует весьма грубые методы, чтобы добиться справедливости. Однако Лиз убеждена, что для достижения результата все средства хороши. Пока властная и требовательная Мерхаут стоит у руля, нет никаких сомнений, что преступник будет найден и обезврежен. Команда детективов Антверпена принимается за расследование убийств, которые нарушают спокойствие городка.