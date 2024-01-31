Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Frendzona season 2 watch online

Frendzona season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Frendzona Seasons Season 2
Frendzona 18+
Title Сезон 2
Season premiere 31 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Frendzona" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Френдзона» с предыдущих событий проходит год. Кирилл переживает позорное отчисление с психологического факультета и зарабатывает на жизнь в местном баре. Но должность бармена не приносит ему удовлетворения. Кроме того, любимая девушка Марина решает бросить героя именно в тот день, когда он уже готовится достать из кармана обручальное кольцо и сделать предложение. Это наводит Кирилла на мысль о новом психологическом эксперименте. Он решает выяснить, что сподвигает людей уходить друг от друга, и отправляется в Геленджик на поиски отказавшейся от него когда-то матери. 

 

Series rating

7.8
Rate 12 votes
7.9 IMDb

"Frendzona" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
31 January 2024
Серия 2
Season 2 Episode 2
31 January 2024
Серия 3
Season 2 Episode 3
31 January 2024
Серия 4
Season 2 Episode 4
7 February 2024
Серия 5
Season 2 Episode 5
14 February 2024
Серия 6
Season 2 Episode 6
21 February 2024
Серия 7
Season 2 Episode 7
28 February 2024
Серия 8
Season 2 Episode 8
6 March 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more