Во 2-м сезоне сериала «Френдзона» с предыдущих событий проходит год. Кирилл переживает позорное отчисление с психологического факультета и зарабатывает на жизнь в местном баре. Но должность бармена не приносит ему удовлетворения. Кроме того, любимая девушка Марина решает бросить героя именно в тот день, когда он уже готовится достать из кармана обручальное кольцо и сделать предложение. Это наводит Кирилла на мысль о новом психологическом эксперименте. Он решает выяснить, что сподвигает людей уходить друг от друга, и отправляется в Геленджик на поиски отказавшейся от него когда-то матери.