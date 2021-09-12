Menu
Russian
Frendzona 18+
Title Сезон 1
Season premiere 12 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Frendzona" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Френдзона» события происходят на психологическом факультете. В центре истории — несколько студентов, между которыми разворачиваются непростые взаимоотношения. Кирилл влюблен в Соню много лет, но она держит его во френдзоне и не отвечает взаимностью. Парню тяжело дается простое общение с девушкой, о которой он так давно мечтает. Желая добиться ее расположения, Кирилл погружается в изучение психологии френдзоны. Он не сомневается, что сможет заставить Соню обратить на себя внимание. У парня появляется гипотеза, и он решает поэкспериментировать с друзьями, чтобы ее проверить.

Series rating

7.8
Rate 12 votes
7.9 IMDb

"Frendzona" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Общество
Season 1 Episode 1
12 September 2021
Свобода
Season 1 Episode 2
22 September 2021
Ответственность
Season 1 Episode 3
22 September 2021
Дружба
Season 1 Episode 4
26 September 2021
Индивидуальность
Season 1 Episode 5
10 October 2021
Познание
Season 1 Episode 6
13 October 2021
Семья
Season 1 Episode 7
17 October 2021
Любовь
Season 1 Episode 8
20 October 2021
