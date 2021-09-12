В 1 сезоне сериала «Френдзона» события происходят на психологическом факультете. В центре истории — несколько студентов, между которыми разворачиваются непростые взаимоотношения. Кирилл влюблен в Соню много лет, но она держит его во френдзоне и не отвечает взаимностью. Парню тяжело дается простое общение с девушкой, о которой он так давно мечтает. Желая добиться ее расположения, Кирилл погружается в изучение психологии френдзоны. Он не сомневается, что сможет заставить Соню обратить на себя внимание. У парня появляется гипотеза, и он решает поэкспериментировать с друзьями, чтобы ее проверить.