В 1 сезоне сериала «Невозможные животные» зрители познакомятся с самыми странными и немыслимыми существами, которые обитают на планете Земля бок о бок с людьми. Эволюция – дама с отличным чувством юмора, а естественный отбор – мощный стимулятор для ее воображения. Каждая природная среда наполнена множеством неповторимых условий и факторов, которые влияют на развитие всех биологических видов. Под их воздействием животные отращивают неожиданные органы в неожиданных местах, решают неразрешимые, на первый взгляд, проблемы и приспосабливаются к условиям, в которых, казалось бы, нельзя выжить.