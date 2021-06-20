Menu
Impossible Animals season 1 poster
Season premiere 20 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Невозможные животные» зрители познакомятся с самыми странными и немыслимыми существами, которые обитают на планете Земля бок о бок с людьми. Эволюция – дама с отличным чувством юмора, а естественный отбор – мощный стимулятор для ее воображения. Каждая природная среда наполнена множеством неповторимых условий и факторов, которые влияют на развитие всех биологических видов. Под их воздействием животные отращивают неожиданные органы в неожиданных местах, решают неразрешимые, на первый взгляд, проблемы и приспосабливаются к условиям, в которых, казалось бы, нельзя выжить.

7.1
Rate 13 votes
7.3 IMDb

Deserts
20 June 2021
Rainforests
27 June 2021
Coasts
4 July 2021
