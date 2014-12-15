В 1 сезоне сериала «Спасите наше завтра» в XXI веке планета Земля как никогда близка к экологической катастрофе. Льды Арктики неуклонно тают, в океанах растекаются нефтяные разливы, а огромные и прекрасные киты выбрасываются на берег. Конечно, человечество непрерывно пытается решить эти проблемы. Лучшие умы современности, ученые и политики предлагают свои варианты выхода из экологического и климатического кризиса. Но состоянием нашей планеты озабочены не только взрослые образованные люди, но и их дети. Именно они придумывают самые неординарные и искренние решения, полные любви к природе.