Saving My Tomorrow 2014 - 2017, season 1

Kinoafisha TV Shows Saving My Tomorrow Seasons Season 1
Saving My Tomorrow 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 30 minutes
"Saving My Tomorrow" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Спасите наше завтра» в XXI веке планета Земля как никогда близка к экологической катастрофе. Льды Арктики неуклонно тают, в океанах растекаются нефтяные разливы, а огромные и прекрасные киты выбрасываются на берег. Конечно, человечество непрерывно пытается решить эти проблемы. Лучшие умы современности, ученые и политики предлагают свои варианты выхода из экологического и климатического кризиса. Но состоянием нашей планеты озабочены не только взрослые образованные люди, но и их дети. Именно они придумывают самые неординарные и искренние решения, полные любви к природе.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb

"Saving My Tomorrow" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Part 1 & 2
Season 1 Episode 1
15 December 2014
Part 3
Season 1 Episode 2
22 April 2015
Part 4
Season 1 Episode 3
9 June 2015
Part 5
Season 1 Episode 4
4 April 2017
Kids Who Love the Earth
Season 1 Episode 6
22 April 2017
