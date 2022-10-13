Menu
Russian
The Playlist 2022, season 1

The Playlist season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Playlist Seasons Season 1
The Playlist 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"The Playlist" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Против гигантов» с началом нового тысячелетия в мире начинается эпоха Интернета – виртуального заработка, огромных объемов информации и сумасшедших скоростей. На фоне этих перемен в Швеции в 2006 году создается новый онлайн-сервис Spotify. Молодой предприниматель Даниэль Эк разрабатывает новейшую концепцию продажи музыки. Он предлагает исполнителям монетизировать свои треки напрямую через Интернет, а их поклонникам со всего мира – слушать композиции легально и удобно, не скачивая их на свое устройство и пользуясь лишь одним сервисом. У Эка появляются как свои поклонники, так и противники.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

The Playlist List of episodes

TV series release schedule
Season 1
The Vision
Season 1 Episode 1
13 October 2022
The Industry
Season 1 Episode 2
13 October 2022
The Law
Season 1 Episode 3
13 October 2022
The Coder
Season 1 Episode 4
13 October 2022
The Partner
Season 1 Episode 5
13 October 2022
The Artist
Season 1 Episode 6
13 October 2022
