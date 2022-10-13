В 1 сезоне сериала «Против гигантов» с началом нового тысячелетия в мире начинается эпоха Интернета – виртуального заработка, огромных объемов информации и сумасшедших скоростей. На фоне этих перемен в Швеции в 2006 году создается новый онлайн-сервис Spotify. Молодой предприниматель Даниэль Эк разрабатывает новейшую концепцию продажи музыки. Он предлагает исполнителям монетизировать свои треки напрямую через Интернет, а их поклонникам со всего мира – слушать композиции легально и удобно, не скачивая их на свое устройство и пользуясь лишь одним сервисом. У Эка появляются как свои поклонники, так и противники.