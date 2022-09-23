В 1 сезоне сериала «Девочки с задней парты» в испанском городке живут пять неразлучных подруг. Они знакомы с первого класса школы, но теперь им уже по 30 лет. Разумеется, у каждой героини есть своя семья, работа и личная жизнь, но раз в год они неизменно бросают все дела и вновь собираются все вместе, чтобы отправиться в традиционный совместный отпуск на машине. Но на этот раз предвкушение отдыха омрачает трагичная новость: у одной из подруг обнаруживают онкологическое заболевание. Однако девчонки не бросают ее. Они за компанию сбривают волосы и едут в самое потрясающее путешествие в их жизни.