Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Las de la última fila 2022, season 1

Las de la última fila season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Las de la última fila Seasons Season 1
Las de la última fila 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Las de la última fila" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девочки с задней парты» в испанском городке живут пять неразлучных подруг. Они знакомы с первого класса школы, но теперь им уже по 30 лет. Разумеется, у каждой героини есть своя семья, работа и личная жизнь, но раз в год они неизменно бросают все дела и вновь собираются все вместе, чтобы отправиться в традиционный совместный отпуск на машине. Но на этот раз предвкушение отдыха омрачает трагичная новость: у одной из подруг обнаруживают онкологическое заболевание. Однако девчонки не бросают ее. Они за компанию сбривают волосы и едут в самое потрясающее путешествие в их жизни.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb

"Las de la última fila" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more