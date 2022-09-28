В 1 сезоне сериала «Сказка феи» действие разворачивается в крупном турецком городе, где живет простая юная девушка Зейнеп. Героиня добра сердцем, непривередлива и очень красива. Родные и знакомые любят девушку за покладистый характер и смирение с судьбой. А судьба у нее незавидная: появившись на свет в очень бедной семье, она даже не надеется когда-нибудь выйти в люди и избавиться от нищеты. Она работает няней в богатом доме, сидя с чужими детьми и не смея помышлять о собственном счастье. Но однажды Аллах награждает ее за страдания: Зейнеп получает огромное наследство, которое меняет все в ее жизни.