Bir Peri Masalı 2022, season 1

Season premiere 28 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 28 hours 10 minutes
В 1 сезоне сериала «Сказка феи» действие разворачивается в крупном турецком городе, где живет простая юная девушка Зейнеп. Героиня добра сердцем, непривередлива и очень красива. Родные и знакомые любят девушку за покладистый характер и смирение с судьбой. А судьба у нее незавидная: появившись на свет в очень бедной семье, она даже не надеется когда-нибудь выйти в люди и избавиться от нищеты. Она работает няней в богатом доме, сидя с чужими детьми и не смея помышлять о собственном счастье. Но однажды Аллах награждает ее за страдания: Зейнеп получает огромное наследство, которое меняет все в ее жизни.

5.8
5.8 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
28 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 November 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 November 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 November 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 November 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 November 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
7 December 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 December 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 December 2022
