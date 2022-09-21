В 1 сезоне сериала «Призма» в центре событий оказывается обычная итальянская семья, в которой происходит радостное событие. На свет появляется не один, а сразу два наследника. Братья-близнецы, получившие имена Андреа и Марко, похожи друг на друга как две капли воды. Но чем старше становятся мальчики, тем очевиднее становится родителям: каждый из них – это самостоятельная личность со своим характером и с собственным взглядом на вещи. Между братьями летят искры: несмотря на любовь и привязанность друг к другу, они винят друг друга за то, что не могут следовать по своему собственному, уникальному пути.