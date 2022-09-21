Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Prisma 2022, season 1

Prisma season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Prisma Seasons Season 1
Prisma
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Prisma" season 1 description

 

В 1 сезоне сериала «Призма» в центре событий оказывается обычная итальянская семья, в которой происходит радостное событие. На свет появляется не один, а сразу два наследника. Братья-близнецы, получившие имена Андреа и Марко, похожи друг на друга как две капли воды. Но чем старше становятся мальчики, тем очевиднее становится родителям: каждый из них – это самостоятельная личность со своим характером и с собственным взглядом на вещи. Между братьями летят искры: несмотря на любовь и привязанность друг к другу, они винят друг друга за то, что не могут следовать по своему собственному, уникальному пути.

Series rating

7.8
Rate 14 votes
7.8 IMDb

Prisma List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Rosso
Season 1 Episode 1
21 September 2022
Arancione
Season 1 Episode 2
21 September 2022
Giallo
Season 1 Episode 3
21 September 2022
Verde
Season 1 Episode 4
21 September 2022
Blu
Season 1 Episode 5
21 September 2022
Indaco
Season 1 Episode 6
21 September 2022
Viola
Season 1 Episode 7
21 September 2022
Bianco
Season 1 Episode 8
21 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more