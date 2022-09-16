В 1 сезоне сериала «Больше чем слова» молодые парни Миеко и Макио неразлучны с первого класса. Когда-то они сидели за одной партой, вместе повзрослели и теперь пришли на заработки в одну и ту же контору. Их будни проходят скучно и однообразно, пока в отделе не появляется новый сотрудник – очаровательный студент университета по имени Эйдзи. Он сразу становится третьим в их неразлучной компании, и постепенно Миеко понимает, что его друзья влюблены друг в друга, причем отнюдь не братской любовью. Против этих отношений выступают родственники, знакомые и коллеги. Однако Миеко, рискуя всем, решает поддержать друзей.