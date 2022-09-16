Menu
Season premiere 16 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"More Than Words" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Больше чем слова» молодые парни Миеко и Макио неразлучны с первого класса. Когда-то они сидели за одной партой, вместе повзрослели и теперь пришли на заработки в одну и ту же контору. Их будни проходят скучно и однообразно, пока в отделе не появляется новый сотрудник – очаровательный студент университета по имени Эйдзи. Он сразу становится третьим в их неразлучной компании, и постепенно Миеко понимает, что его друзья влюблены друг в друга, причем отнюдь не братской любовью. Против этих отношений выступают родственники, знакомые и коллеги. Однако Миеко, рискуя всем, решает поддержать друзей.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.5 IMDb

More Than Words List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 September 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 September 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 September 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
16 September 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
16 September 2022
