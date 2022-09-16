Menu
Sadece Arkadaşız season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Sadece Arkadaşız Seasons Season 1
Sadece Arkadaşız 18+
Season premiere 16 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 4 hours 20 minutes
"Sadece Arkadaşız" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Просто друзья» события разворачиваются в небольшом турецком городке на берегу ласкового моря. Пожилая женщина, глава большого семейства владеет чудесным домиком на побережье. Однажды она решает составить завещание, чтобы оставить все свое состояние одному из своих племянников. Умут ближе ей по крови, но Эдже – очаровательная и заботливая девушка, которая также очень любит тетю. Не сумев выбрать между ними, женщина ставит условие: наследство получит тот, кто первым вступит в брак. Эдже и Умут, которые и без того с детства соперничали между собой, вступают в настоящую гонку за любовь.

Series rating

5.5
Rate 13 votes
5.8 IMDb

"Sadece Arkadaşız" season 1 list of episodes.

Episode 1
16 September 2022
Episode 2
16 September 2022
Episode 3
23 September 2022
Episode 4
23 September 2022
Episode 5
30 September 2022
Episode 6
30 September 2022
Episode 7
7 October 2022
Episode 8
14 October 2022
Episode 9
21 October 2022
Episode 10
28 October 2022
Episode 11
4 November 2022
Episode 12
11 November 2022
Episode 13
18 November 2022
Episode 14
25 November 2022
Episode 15
2 December 2022
Episode 16
9 December 2022
Episode 17
16 December 2022
Episode 18
23 December 2022
Episode 19
30 December 2022
Episode 20
6 January 2023
