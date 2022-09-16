В 1 сезоне сериала «Просто друзья» события разворачиваются в небольшом турецком городке на берегу ласкового моря. Пожилая женщина, глава большого семейства владеет чудесным домиком на побережье. Однажды она решает составить завещание, чтобы оставить все свое состояние одному из своих племянников. Умут ближе ей по крови, но Эдже – очаровательная и заботливая девушка, которая также очень любит тетю. Не сумев выбрать между ними, женщина ставит условие: наследство получит тот, кто первым вступит в брак. Эдже и Умут, которые и без того с детства соперничали между собой, вступают в настоящую гонку за любовь.