В 1 сезоне сериала «Храбрые» действие разворачивается в параллельном мире, где рядом с обычными людьми обитают мистические создания из древних легенд. В африканской деревушке живет простая крестьянская девушка Нцики Гаса, которая помогает родителям возделывать землю и мечтает о спокойной, мирной жизни. Но постепенно героиня понимает, что на самом деле она – воплощение древней всемогущей богини, запертое в человеческом теле. Чтобы вернуть свои силы, Нцики должна отомстить за гибель сестры и защитить свое родное поселение от уничтожения. Деревню собираются сровнять с землей бессердечный бизнесмен Лутандо Мбата и его супруга Аянда.