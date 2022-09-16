Menu
The Brave Ones 2022, season 1

The Brave Ones season 1 poster
The Brave Ones 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"The Brave Ones" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Храбрые» действие разворачивается в параллельном мире, где рядом с обычными людьми обитают мистические создания из древних легенд. В африканской деревушке живет простая крестьянская девушка Нцики Гаса, которая помогает родителям возделывать землю и мечтает о спокойной, мирной жизни. Но постепенно героиня понимает, что на самом деле она – воплощение древней всемогущей богини, запертое в человеческом теле. Чтобы вернуть свои силы, Нцики должна отомстить за гибель сестры и защитить свое родное поселение от уничтожения. Деревню собираются сровнять с землей бессердечный бизнесмен Лутандо Мбата и его супруга Аянда.

Series rating

4.8
Rate 11 votes
4.9 IMDb

The Brave Ones List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 September 2022
