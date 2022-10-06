Menu
Alaska Daily 2022 - 2023, season 1

Alaska Daily
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"Alaska Daily" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Аляска» в городке Анкоридж на Аляске начинают загадочно пропадать молодые женщины. Полиция подозревает, что за этим стоит серийный маньяк, но выйти на его след или хотя бы доказать его существование копам не удается. В это самое время в город переезжает опытная журналистка Эйлин Фицджеральд, которая много лет проработала в лучших нью-йоркских изданиях. Однако случайная профессиональная оплошность разрушила ее карьеру и заставила ее покинуть мегаполис. В Анкоридже Эйлин находит работу в газете «Аляска Дейли». Дело о пропавших сразу привлекает ее внимание, и героиня берется за расследование.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb

Alaska Daily List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
6 October 2022
A Place We Came Together
Season 1 Episode 2
13 October 2022
It's Not Personal
Season 1 Episode 3
20 October 2022
The Weekend
Season 1 Episode 4
27 October 2022
I Have No Idea What You're Talking About, Eileen
Season 1 Episode 5
3 November 2022
You Can't Put a Price on a Life
Season 1 Episode 6
17 November 2022
Enemy of the People
Season 1 Episode 7
2 March 2023
Tell a Reporter Not to Do Something and Suddenly It's a Party
Season 1 Episode 8
9 March 2023
Rush to Judgment
Season 1 Episode 9
16 March 2023
Truth is a Slow Bullet
Season 1 Episode 10
23 March 2023
News Is What People Don't Want You to Know
Season 1 Episode 11
30 March 2023
