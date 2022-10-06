В 1 сезоне сериала «Аляска» в городке Анкоридж на Аляске начинают загадочно пропадать молодые женщины. Полиция подозревает, что за этим стоит серийный маньяк, но выйти на его след или хотя бы доказать его существование копам не удается. В это самое время в город переезжает опытная журналистка Эйлин Фицджеральд, которая много лет проработала в лучших нью-йоркских изданиях. Однако случайная профессиональная оплошность разрушила ее карьеру и заставила ее покинуть мегаполис. В Анкоридже Эйлин находит работу в газете «Аляска Дейли». Дело о пропавших сразу привлекает ее внимание, и героиня берется за расследование.