В 1 сезоне сериала «Убийства в Старвед Рок» события разворачиваются в штате Иллинойс в 1960 году. В парке Старвед Рок обнаруживаются связанные тела трех убитых женщин. Шнур, которым они были задушены, приводит полицию к некоему Честеру Вегеру. Дело в том, что такой же шнур используется на его работе. Уверенность детективов подкрепляет то, что мужчина прежде уже имел проблемы с законом. Несмотря на недостаточное количество улик, его объявляют убийцей и приговаривают к казни. Вскоре наказание сменяют на пожизненный срок. Однако 60 лет спустя Честер выходит на свободу, доказав недоказуемое.