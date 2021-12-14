Menu
The Murders at Starved Rock 2021, season 1

Season premiere 14 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Убийства в Старвед Рок» события разворачиваются в штате Иллинойс в 1960 году. В парке Старвед Рок обнаруживаются связанные тела трех убитых женщин. Шнур, которым они были задушены, приводит полицию к некоему Честеру Вегеру. Дело в том, что такой же шнур используется на его работе. Уверенность детективов подкрепляет то, что мужчина прежде уже имел проблемы с законом. Несмотря на недостаточное количество улик, его объявляют убийцей и приговаривают к казни. Вскоре наказание сменяют на пожизненный срок. Однако 60 лет спустя Честер выходит на свободу, доказав недоказуемое.

6.5
6.6 IMDb

Season 1
The Boogyman
Season 1 Episode 1
14 December 2021
Psychological Warfare
Season 1 Episode 2
14 December 2021
Memories
Season 1 Episode 3
14 December 2021
