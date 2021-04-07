В 1 сезоне сериала «Уничтожьте всех дикарей» эксперты разбираются в последствиях европейского колониализма для современного мира и исторического процесса в разных странах. Слово «геноцид» всегда ассоциируется в первую очередь с гитлеровской Германией и попыткой истребления евреев. На самом же деле это слово гораздо старше, многограннее и сложнее, чем мы привыкли считать. «Геноцид» – это именно то, что сотворили вторженцы из Британии, Испании и Франции со многими коренными народами африканского и американского материков. Архивные кадры и исторические документы соседствуют в сериале с анимированной реконструкцией событий.