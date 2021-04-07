Menu
Exterminate All the Brutes 2021, season 1

Exterminate All the Brutes 18+
Season premiere 7 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Exterminate All the Brutes" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Уничтожьте всех дикарей» эксперты разбираются в последствиях европейского колониализма для современного мира и исторического процесса в разных странах. Слово «геноцид» всегда ассоциируется в первую очередь с гитлеровской Германией и попыткой истребления евреев. На самом же деле это слово гораздо старше, многограннее и сложнее, чем мы привыкли считать. «Геноцид» – это именно то, что сотворили вторженцы из Британии, Испании и Франции со многими коренными народами африканского и американского материков. Архивные кадры и исторические документы соседствуют в сериале с анимированной реконструкцией событий.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Exterminate All the Brutes List of episodes

Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
7 April 2021
Part 2
Season 1 Episode 2
7 April 2021
Part 3
Season 1 Episode 3
8 April 2021
Part 4
Season 1 Episode 4
8 April 2021
