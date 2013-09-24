В 1-м сезоне сериала «Третья жена» бывшая тусовщица Кейт принимает решение в корне изменить свою жизнь и целиком и полностью посвятить ее заботе о своем супруге Пите и его детях – Дайн, Берте и Джеки. Кейт находится на неведомой ей доселе территории и ищет поддержки у своей близкой подруги Мэг. Она хочет доказать мужу и двум его бывшим женам, что является ответственным взрослым человеком, на которого можно положиться. Кейт буквально из кожи вон лезет, чтобы отыскать в себе качества, необходимые хорошей матери и жене. Тем временем дети доставляют ей немало хлопот, а конкурентки осаждают дом.