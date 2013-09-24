Menu
Trophy Wife 2013 - 2014, season 1

Season premiere 24 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Третья жена» бывшая тусовщица Кейт принимает решение в корне изменить свою жизнь и целиком и полностью посвятить ее заботе о своем супруге Пите и его детях – Дайн, Берте и Джеки. Кейт находится на неведомой ей доселе территории и ищет поддержки у своей близкой подруги Мэг. Она хочет доказать мужу и двум его бывшим женам, что является ответственным взрослым человеком, на которого можно положиться. Кейт буквально из кожи вон лезет, чтобы отыскать в себе качества, необходимые хорошей матери и жене. Тем временем дети доставляют ей немало хлопот, а конкурентки осаждают дом.

7.1
6.9 IMDb

Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
24 September 2013
Cold File
Season 1 Episode 2
1 October 2013
The Social Network
Season 1 Episode 3
8 October 2013
The Break Up
Season 1 Episode 4
15 October 2013
The Tryst
Season 1 Episode 5
22 October 2013
Halloween
Season 1 Episode 6
29 October 2013
The Date
Season 1 Episode 7
5 November 2013
Lice and Beary White
Season 1 Episode 8
12 November 2013
Russ Bradley Morrison
Season 1 Episode 9
3 December 2013
Twas the Night Before Christmas... or Twas It?
Season 1 Episode 10
10 December 2013
The Big 5-0
Season 1 Episode 11
7 January 2014
The Punisher
Season 1 Episode 12
14 January 2014
The Tooth Fairy
Season 1 Episode 13
21 January 2014
Foxed Lunch
Season 1 Episode 14
4 February 2014
Happy Bert Day
Season 1 Episode 15
4 March 2014
The Wedding - Part One
Season 1 Episode 16
11 March 2014
The Wedding - Part Two
Season 1 Episode 17
18 March 2014
Couples Therapy
Season 1 Episode 18
1 April 2014
The Minutes
Season 1 Episode 19
8 April 2014
There's No Guy in Team
Season 1 Episode 20
29 April 2014
Back to School
Season 1 Episode 21
6 May 2014
Mother's Day
Season 1 Episode 22
13 May 2014
