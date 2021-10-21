В 1 сезоне сериала «Ибица-гейт» действие разворачивается в 2007 году на сказочном острове Ибица, где устраиваются самые веселые тусовки и происходят самые громкие секс-скандалы. Номера в одном из лучших отелей снимают два влиятельных немецких чиновника. Хайнц-Кристиан Штрахе и Йоханн Гуденус устраивают неформальную политическую встречу «без галстуков», а также без журналистов и свидетелей. Однако кто-то успевает установить в переговорной прослушку, и разговор становится общественным достоянием. Выясняется, что политики обсуждают коррупционные схемы и борьбу со свободной прессой.