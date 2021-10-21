Menu
Die Ibiza-Affäre 2021, season 1

Die Ibiza-Affäre 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Die Ibiza-Affäre" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ибица-гейт» действие разворачивается в 2007 году на сказочном острове Ибица, где устраиваются самые веселые тусовки и происходят самые громкие секс-скандалы. Номера в одном из лучших отелей снимают два влиятельных немецких чиновника. Хайнц-Кристиан Штрахе и Йоханн Гуденус устраивают неформальную политическую встречу «без галстуков», а также без журналистов и свидетелей. Однако кто-то успевает установить в переговорной прослушку, и разговор становится общественным достоянием. Выясняется, что политики обсуждают коррупционные схемы и борьбу со свободной прессой.

Series rating

7.6
Rate 12 votes
7.7 IMDb

Die Ibiza-Affäre List of episodes

Season 1
Wiener Blut
Season 1 Episode 1
21 October 2021
Am Haken
Season 1 Episode 2
21 October 2021
The Red-Bull-Brother from Austria
Season 1 Episode 3
21 October 2021
Genug ist genug
Season 1 Episode 4
21 October 2021
TV series release schedule
