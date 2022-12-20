Menu
I Hate Suzie 2020 - 2022, season 2

I Hate Suzie season 2 poster
I Hate Suzie 18+
Title Сезон 2
Season premiere 20 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"I Hate Suzie" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Я ненавижу Сьюзи» продолжается история об успешной киноактрисе Сьюзи Пиклз, которая на самом пике славы оказалась в эпицентре скандала после того, как компрометирующие ее фотографии попали в Интернет. Напомним, в предыдущем сезоне жизнь звезды превратилась в настоящий кошмар: фанаты и завистники бесцеремонно смаковали ее личную жизнь и пытались узнать пикантные подробности. Тогда Сьюзи решила разобраться, кто ответствен за слив фотографий в Сеть. Также она хладнокровно сообщила супругу Кобу о том, что готова развестись. Разъяренный муж пообещал испортить Сьюзи жизнь.

Series rating

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb

I Hate Suzie List of episodes

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
20 December 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
20 December 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
20 December 2022
TV series release schedule
