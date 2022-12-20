Во 2 сезоне сериала «Я ненавижу Сьюзи» продолжается история об успешной киноактрисе Сьюзи Пиклз, которая на самом пике славы оказалась в эпицентре скандала после того, как компрометирующие ее фотографии попали в Интернет. Напомним, в предыдущем сезоне жизнь звезды превратилась в настоящий кошмар: фанаты и завистники бесцеремонно смаковали ее личную жизнь и пытались узнать пикантные подробности. Тогда Сьюзи решила разобраться, кто ответствен за слив фотографий в Сеть. Также она хладнокровно сообщила супругу Кобу о том, что готова развестись. Разъяренный муж пообещал испортить Сьюзи жизнь.