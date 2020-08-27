В 1 сезоне сериала «Я ненавижу Сьюзи» у бывшей поп-певицы, которая стала известной актрисой, Сьюзи Пиклз есть все, что нужно для счастья, – успешная карьера и крепкий брак. Но неожиданно ее налаженная жизнь рушится, когда неизвестные взламывают ее смартфон. После этого несколько интимных фотографий звезды появляются в средствах массовой информации. Сьюзи пытается убедить общественность, что не имеет отношения к этим снимкам, но этот план не сработает. Ее брак трещит по швам, а карьера оказывается под угрозой. Сьюзи хочет отвлечься от происходящего, но сделать это непросто. Тогда она решает разобраться, каким образом снимки попали в Сеть.