I Hate Suzie 2020, season 1

Season premiere 27 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Я ненавижу Сьюзи» у бывшей поп-певицы, которая стала известной актрисой, Сьюзи Пиклз есть все, что нужно для счастья, – успешная карьера и крепкий брак. Но неожиданно ее налаженная жизнь рушится, когда неизвестные взламывают ее смартфон. После этого несколько интимных фотографий звезды появляются в средствах массовой информации. Сьюзи пытается убедить общественность, что не имеет отношения к этим снимкам, но этот план не сработает. Ее брак трещит по швам, а карьера оказывается под угрозой. Сьюзи хочет отвлечься от происходящего, но сделать это непросто. Тогда она решает разобраться, каким образом снимки попали в Сеть.  

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb

Shock
Season 1 Episode 1
27 August 2020
Denial
Season 1 Episode 2
27 August 2020
Fear
Season 1 Episode 3
27 August 2020
Shame
Season 1 Episode 4
27 August 2020
Bargaining
Season 1 Episode 5
27 August 2020
Guilt
Season 1 Episode 6
27 August 2020
Anger
Season 1 Episode 7
27 August 2020
Acceptance
Season 1 Episode 8
27 August 2020
