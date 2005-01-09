Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Unscripted 2005, season 1

Unscripted season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Unscripted Seasons Season 1
Unscripted 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2005
Production year 2005
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Unscripted" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Не по сценарию» мир большого кино недружелюбно принимает троицу начинающих голливудских актеров. Брайан, Криста и Дженнифер – молодые и одаренные ребята. На первый взгляд, у них есть все, что необходимо человеку для достижения успехов в шоу-бизнесе. Однако уже несколько лет никто из них не может получить серьезную роль и продвинуться дальше «третьего прохожего во втором ряду массовки». Дело в том, что современный Голливуд требует от своих последователей не красоты, а «необычности», не таланта, а «аутентичности», не характера, а «изюминки». Герои готовы на все ради главных ролей.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

"Unscripted" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Unscripted 1
Season 1 Episode 1
9 January 2005
Unscripted 2
Season 1 Episode 2
9 January 2005
Unscripted 3
Season 1 Episode 3
16 January 2005
Unscripted 4
Season 1 Episode 4
16 January 2005
Unscripted 5
Season 1 Episode 5
23 January 2005
Unscripted 6
Season 1 Episode 6
30 January 2005
Unscripted 7
Season 1 Episode 7
6 February 2005
Unscripted 8
Season 1 Episode 8
13 February 2005
Unscripted 9
Season 1 Episode 9
20 February 2005
Unscripted 10
Season 1 Episode 10
27 February 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more