В 1 сезоне сериала «Не по сценарию» мир большого кино недружелюбно принимает троицу начинающих голливудских актеров. Брайан, Криста и Дженнифер – молодые и одаренные ребята. На первый взгляд, у них есть все, что необходимо человеку для достижения успехов в шоу-бизнесе. Однако уже несколько лет никто из них не может получить серьезную роль и продвинуться дальше «третьего прохожего во втором ряду массовки». Дело в том, что современный Голливуд требует от своих последователей не красоты, а «необычности», не таланта, а «аутентичности», не характера, а «изюминки». Герои готовы на все ради главных ролей.