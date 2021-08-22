Menu
NYC Epicenters 9/11→2021½ season 1 watch online

NYC Epicenters 9/11→2021½ season 1 poster
Kinoafisha TV Shows NYC Epicenters 9/11→2021½ Seasons Season 1
NYC Epicenters 9/11→2021½ 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 8 hours 0 minute
"NYC Epicenters 9/11→2021½" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эпицентры Нью-Йорка 9/11» на весь мир обрушивается небывалая пандемия, которую сравнивают с чумой и испанским гриппом. Коронавирус непоправимо меняет жизни людей, особенно это касается таких густонаселенных и туристических мегаполисов, как Нью-Йорк. Пока жители поддерживают героев-врачей в это нелегкое время, темнокожие американцы устраивают митинги в поддержку Black Lives Matter, а журналисты решают исследовать зависимость между всеми величайшими историческими событиями XXI века. История начинается со взрыва башен-близнецов в 2001 году и постепенно приближается к современной ситуации.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"NYC Epicenters 9/11→2021½" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 August 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 August 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 September 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 September 2021
