В 1 сезоне сериала «Эпицентры Нью-Йорка 9/11» на весь мир обрушивается небывалая пандемия, которую сравнивают с чумой и испанским гриппом. Коронавирус непоправимо меняет жизни людей, особенно это касается таких густонаселенных и туристических мегаполисов, как Нью-Йорк. Пока жители поддерживают героев-врачей в это нелегкое время, темнокожие американцы устраивают митинги в поддержку Black Lives Matter, а журналисты решают исследовать зависимость между всеми величайшими историческими событиями XXI века. История начинается со взрыва башен-близнецов в 2001 году и постепенно приближается к современной ситуации.