В 1 сезоне сериала «Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах» события разворачиваются в августе 2005 года в Новом Орлеане. К США приближается самый страшный в истории метеонаблюдений ураган «Катрина», постепенно набирая силу. Однако по каким-то причинам правительство не успевает вовремя среагировать на предупреждения синоптиков. Жители как ни в чем не бывало идут на работу и учебу, отправляют детей в детские сады и школы, не зная, что этот день раз и навсегда перевернет их жизни. Многие лишатся крыши над головой, нажитого за всю жизнь имущества, родных или жизни. Пострадавшие делятся своими историями.