When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts season 1 watch online

When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts season 1 poster
Kinoafisha TV Shows When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts Seasons Season 1
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 August 2006
Production year 2006
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 20 minutes
"When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах» события разворачиваются в августе 2005 года в Новом Орлеане. К США приближается самый страшный в истории метеонаблюдений ураган «Катрина», постепенно набирая силу. Однако по каким-то причинам правительство не успевает вовремя среагировать на предупреждения синоптиков. Жители как ни в чем не бывало идут на работу и учебу, отправляют детей в детские сады и школы, не зная, что этот день раз и навсегда перевернет их жизни. Многие лишатся крыши над головой, нажитого за всю жизнь имущества, родных или жизни. Пострадавшие делятся своими историями.

Series rating

8.3
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Act I
Season 1 Episode 1
21 August 2006
Act II
Season 1 Episode 2
21 August 2006
Act III
Season 1 Episode 3
22 August 2006
Act IV
Season 1 Episode 4
22 August 2006
