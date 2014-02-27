В 1 сезоне сериала «Коварная дамочка» молодая красавица На А-ра с детства мечтала о богатом и успешном супруге. Мать всегда внушала героине, что выбирать мужа нужно не сердцем, а умом. Поэтому девушка не теряет времени и соблазняет в университете лучшего студента курса, компьютерного гения Ча Чон-у. Но его путь к успеху оказывается не таким простым, как она надеялась. Несмотря на уникальные способности, несколько лет парень вместе с молодой женой живет в бедности, пытаясь построить свой бизнес. А-ра надоедает такой брак, и она бросает своего избранника. Правда, сразу после ее ухода он неожиданно открывает крупную IT-компанию.