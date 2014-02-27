Menu
Angkeumhan dolsingnyeo season 1 watch online

Angkeumhan dolsingnyeo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Angkeumhan dolsingnyeo Seasons Season 1
Angkeumhan dolsingnyeo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Angkeumhan dolsingnyeo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Коварная дамочка» молодая красавица На А-ра с детства мечтала о богатом и успешном супруге. Мать всегда внушала героине, что выбирать мужа нужно не сердцем, а умом. Поэтому девушка не теряет времени и соблазняет в университете лучшего студента курса, компьютерного гения Ча Чон-у. Но его путь к успеху оказывается не таким простым, как она надеялась. Несмотря на уникальные способности, несколько лет парень вместе с молодой женой живет в бедности, пытаясь построить свой бизнес. А-ра надоедает такой брак, и она бросает своего избранника. Правда, сразу после ее ухода он неожиданно открывает крупную IT-компанию.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Angkeumhan dolsingnyeo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 February 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 February 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 March 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 March 2014
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 March 2014
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 March 2014
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 March 2014
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 March 2014
Episode 9
Season 1 Episode 9
26 March 2014
Episode 10
Season 1 Episode 10
27 March 2014
Episode 11
Season 1 Episode 11
2 April 2014
Episode 12
Season 1 Episode 12
3 April 2014
Episode 13
Season 1 Episode 13
9 April 2014
Episode 14
Season 1 Episode 14
10 April 2014
Episode 15
Season 1 Episode 15
23 April 2014
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 April 2014
TV series release schedule
