В 9 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» продолжаются приключения самого одаренного и опытного криминального детектива Швеции. После неудачного завершения прошлого громкого дела пресса осаждает здание полицейского участка. Мартин чувствует свою ответственность за произошедшее с 14-летним подростком. К тому же старые травмы – как физические, так и психологические – вновь дают о себе знать. Однако Бек никогда не поддается своим слабостям, находясь на службе. Он должен приниматься за очередное непростое расследование. Тем более что в городке вновь обнаруживается тело неизвестного убитого человека.