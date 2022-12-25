Menu
Beck 1997, season 9

Beck season 9 poster
Beck 18+
Title Season 9
Season premiere 25 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Beck" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» продолжаются приключения самого одаренного и опытного криминального детектива Швеции. После неудачного завершения прошлого громкого дела пресса осаждает здание полицейского участка. Мартин чувствует свою ответственность за произошедшее с 14-летним подростком. К тому же старые травмы – как физические, так и психологические – вновь дают о себе знать. Однако Бек никогда не поддается своим слабостям, находясь на службе. Он должен приниматься за очередное непростое расследование. Тем более что в городке вновь обнаруживается тело неизвестного убитого человека.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Dödsfällan
Season 9 Episode 1
25 December 2022
Quid Pro Quo
Season 9 Episode 2
17 March 2023
Inferno
Season 9 Episode 3
15 July 2023
Deadlock
Season 9 Episode 4
22 July 2023
